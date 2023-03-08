盧姓男子4年前與女友及她的姪女到桃園一家汽車旅館，他拿出鎮靜安眠劑騙稱是保養用的膠原蛋白，讓對方服下，姪女查覺有異吐出並裝熟睡，沒想到卻被盧男性侵，最高法院駁回盧的上訴，依藥劑強制性交罪判處有期徒刑7年4月定讞。

2019年6月14日盧男向女友及姪女佯稱他攜帶成份為佐沛眠之白色橢圓形藥丸4顆為膠原蛋白，有助肌膚保養，女友不疑有他，先服下2顆，再進入浴室洗澡，但她的姪女覺有異佯裝服下，趁機吐出，棄於床底下，並趴臥在床上等待姑姑沐浴完畢。

姑姑沐浴完畢與姪女趴於床上，各玩自己手機，後來因藥效發作姑姑進入熟睡狀態，姪女亦假裝熟睡，盧男確認2人是否已熟睡，乃對2人進行背部按摩，見2人無反應，再將2人翻身，繼把女友姪女所著內褲脫掉並撫摸其下體數下後，便去洗澡沐浴。

姪女想要叫醒姑姑未能如願，她唯恐此時若表現清醒狀態，2人將有性命之憂，迫於情勢仍佯裝熟睡而不得不任由盧男接續以手指及生殖器性侵。

高院斥責盧男罔顧被害人是他交往中女友之姪女，且無視玷汙被害人時，女友就在同床一側入睡，咨意妄為，手段卑劣，對於受害者身心產生巨大傷痛，不言可喻，犯後不僅未能認錯懺悔，反編撰荒誕不經之情節，傷害被害人尊嚴，應予非難，判囚7年4月，他提上訴遭最高法院駁回確定。

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