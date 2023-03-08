再過6天迎來3月14日白色情人節，命理師高煜霖在臉書上分享12生肖脫單秘訣，其中生肖龍可去宗教場合參與活動，容易遇見對的人，生肖虎可在職場上指導異性，容易迷倒一堆人崇拜，生肖雞可去看展覽或藝文活動，有望轉角遇到愛，生肖豬則是在生病時，只要有人主動關心，機緣說不定就在其中。

▍生肖鼠：

生肖鼠建議用外地旅遊，或出差機會，與異性多交流，他們的魅力在此時，將會是最旺盛的時刻，不過要鎖定目標，勿拈花惹草，避免落下花心罵名。

▍生肖牛：

生肖牛建議與新朋友，或學弟妹多互動，他們的表現容易吸引仰慕者；不過，不要打腫臉充胖子，或奪人所好，避免友誼不保。

▍生肖虎：

生肖虎建議在職場上多指導異性，他們的專業素養，會迷倒一堆人崇拜，不過，不要逾越職權，避免養出職場小人。

▍生肖兔：

生肖兔建議用一起追劇、看電影的理由，多與異性互動，中間會出現興趣相投的人，不過，不要太臭屁、炫耀，避免讓人覺得輕浮。

▍生肖龍：

生肖龍建議去信仰的宗教場合參與活動，容易遇到對的人，不過，不要太快投入感情，否則容易被當「盤子」。

▍生肖蛇：

生肖蛇建議在長輩、師長、老闆、客戶面前多表現，容易獲得他們青睞，進而介紹好對象給他們，不過，不要太高冷，避免曲高和寡，機會流失。

▍生肖馬：

生肖馬周圍有不錯的異性朋友，建議眼光回到身邊，真愛就在身旁，不用在茫茫人海中找尋，不過，不能用熟識的態度互動，要重新定位對待。

▍生肖羊：

生肖羊建議多與同儕、同輩互動，建立好人緣，會創造新人際，桃花就在其中，不過，不要太善變，或沒原則，對方容易沒安全感。

▍生肖猴：

生肖猴建議多與合作搭檔、合約客戶、約聘關係的人互動，只要合作後，就容易在一起，不過，記得要分享利益，不要獨享，避免關係破裂。

▍生肖雞：

生肖雞建議多去看展覽，或參加藝文活動，有望轉角遇到愛，不過，要注意不上心，或便宜行事造成意外傷害，而錯失機會。

▍生肖狗：

生肖狗建議多逛街，在放鬆、熱鬧的場合中容易出現機緣，不過，凡事要讓三分，勿過剛硬，避免破壞感情。

▍生肖豬：

生肖豬如不小心生病，這時當有人主動關心時，機緣說不定就在其中，需用心體會，不過，不能太堅強，展現弱勢，對方才有機會表現。