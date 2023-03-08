南投縣立委補選國民黨林明溱落敗，跌破外界眼鏡，而在選舉之後，新北市長候友宜與國民黨主席朱立倫等藍營兩大咖的網路聲量也都產生了變化，甚至有許多討論認為，侯很倒霉得背敗選黑鍋。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，比較2月27日至3月6日間，朱立倫及侯友宜的網路聲量表現，剛開始朱的好感度為0.43、侯為0.39。

而朱立倫因前往南投輔選林明溱、選前之夜呼籲支持者出門投票，使他的好感度在選前激增，最高來到0.89，但還是負面大於正面；到了敗選後大量批評聲量湧入，朱立倫的好感度在選舉當天開始暴跌，從0.89一路滑落至0.3。

至於侯友宜方面，選後雖遭受部分批評，但好感度仍維持在0.34，相較選前的0.39僅小幅度下滑。

朱立倫、侯友宜網路好感度趨勢。（翻攝自「TPOC台灣議題研究中心」網站）

觀察臉書上泛藍政治粉專，在南投立委補選過後，批評國民黨提名策略或質疑林明溱個人條件的論述佔大宗；而「侯友宜倒霉要背黑鍋」等言論也甚囂塵上，聲量佔7.2％。

值得注意的是，藍營支持者罕見跳出來幫侯友宜講話，這也是過去數次選戰期間，包括2021年四大公投後，不曾看到的狀況。