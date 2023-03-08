「2023智慧城市展」及第一屆「2050淨零城市展」將在本月28日起登場，是亞洲首屈一指物聯網應用及智慧城市展覽活動。今年遠傳電信也將參展，運用大人物技術結合5G落實淨零應用，以「淨零數位雙轉型」為題，不僅同步於台北、高雄展區展示多樣貌場景與解決方案，包含從交通、醫療、製造、建築等多元產業應用，更於首屆「淨零城市展」亮相遠傳自身實踐ESG的經驗。

遠傳電信表示，近年助力各縣市政府邁向智慧治理已創下亮眼實績，例如與高雄市府合作的「智慧安全」應用，以及與台中市府攜手打造的「智慧水務」獲得「2023智慧城市創新應用獎-縣市創新應用組」肯定。不僅如此，遠傳的遠距診療服務協助偏鄉衛生所打造的「遠距眼科智能篩檢」，用科技降低病人病變風險，也獲得「2023智慧城市創新應用獎-企業創新應用組」的殊榮，在今年遠傳更啟動「5G遠距診療2.0」，擴大照護高齡者與慢性病患者，期盼能更完整串聯所有遠距醫療服務，讓醫療照護沒有距離。

遠傳電信總經理井琪擔任本屆台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）會長，協助推展智慧城市成形，希望能在聯盟過去推動智慧城市的基礎上，打造智慧永續城市做為淨零碳排的先鋒，井琪也表示未來重點工作將放在，鼓勵產業節能減碳解決方案的創新、推動智慧共杆產業平台化及標準化，將台灣優良的ESG解決方案推到國際市場，協助更多國家達成節能減碳目標。