韓聯社報導，韓國政府8日決定，將從11日起解除針對自華入境人員的行前檢查和填寫檢疫資訊輸入系統（Q-CODE）義務。

韓國中央災難安全對策本部表示，中國大陸境內疫情在春節過後仍然保持總體平穩，國內外對中國大陸確診病例進行基因分析的結果顯示沒有出現新變異，因此做出上述決定。

報導指出，韓國政府自1日起解除對自華入境人員的落地檢義務，解除相關措施前3天（上月26日至28日）的自華入境落地檢陽性率僅為0.7％。

韓人均GNI年減7.7％ 台灣時隔20年反超
確定留任藍北市黨部主委 黃呂錦茹曝韓國瑜是關鍵
2023年大陸外貿平穩開局 專家分析全球同步走弱
#中國大陸 #入境 #新冠 #韓國 #陰性證明