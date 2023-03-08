行政院長陳建仁昨稱明年將挹注1000億元給勞保基金，民眾黨立院黨團8日批評，勞保破產倒數計時，執政黨卻把撥補當萬靈丹，而陳建仁身為昔日年金改革召集人，所籌組的溫柔堅韌內閣，對於勞保改革卻選擇以拖待變，想把爛攤子留給下一任，呼籲蔡政府不要假改革、真摸魚，務必在本會期將勞保年改方案送進立法院。

民眾黨團指出，「2024之後沒我的事」不僅是總統蔡英文內心話，更是民進黨政府當前的執政方針。 根據勞保局精算，勞保基金財務嚴重惡化，2024年赤字約1303億元、2028年缺口將膨脹到2360.6億，破產警鐘響個不停，即使各界頻頻示警，執政黨依舊不為所動，把「撥補」當作拯救勞保的萬靈丹。

民眾黨團批評，前行政院長蘇貞昌昔日霸氣喊話「政府不倒、勞保不會倒」，勞動部長許銘春宣稱「撥補也是一種改革」，現任行政院長陳建仁「蘇規陳隨」許下心願「希望勞保現金水平維持在8000億」，中央無心改革，挖東牆補西牆，每年投入上千億為勞保「續命」，但眾人皆知，蔡政府也很清楚，勞保年金隨時可能提前破產。

民眾黨團質疑，陳建仁曾任總統府年金改革委員會召集人，相信也很清楚勞保財務情況，然而溫柔堅韌的內閣選擇以拖待變，想把爛攤子留給下一任執政者，「勞保現金水平維持8000億」，沒有財源、沒有規劃，一切都只是空談。

「勞保改革已經沒有時間，陳院長、許部長不要假改革、真摸魚。」民眾黨團呼籲政府務必在本會期將勞保年改方案送進立法院。台灣人民需要有肩膀的政治人物，執政黨須扛起改革責任，為永續發展與世代正義盡一份心力。