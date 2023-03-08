國際婦女節這天，高市議員鄭孟洳在臉書分享心情。過去曾是「棉花糖女孩」的她，曾被酸民狂酸外型，最後靠堅強毅力及積極運動，成功鏟肉35公斤，變身最正女議員，她今（8）日「自揭傷疤」提到，女性政治人物常被檢討外表，希望能扭轉這些刻板觀念，也期望全世界的女性都有自在工作、自由生活的權利。

高市議員鄭孟洳2018年首屆當選時，當時體態豐腴，被酸民狂酸外型是「大媽」、「太醜」等惡毒話語不絕於耳，她受到刺激下，奮發圖強練拳擊健身。（柯宗緯翻攝）

鄭孟洳2018年首屆當選時，當時體態豐腴，被酸民狂酸外型是「大媽」、「太醜」等惡毒話語不絕於耳，她受到刺激下，奮發圖強練拳擊健身，1年鏟肉35公斤、體脂也將到21％，等於「瘦掉半個鄭孟洳」，由於減肥太成功，甚至被不肖詐騙廣告充當模特兒，讓她急忙澄清，是靠運動跟飲控才健康瘦身。

高市議員鄭孟洳曾是「棉花糖女孩」，被酸民狂酸外型，最後靠堅強毅力及積極運動，成功鏟肉35公斤，變身最正女議員。（柯宗緯翻攝）

「勇敢無懼，致最美的妳！」今天是國際婦女節，鄭孟洳在臉書PO文表示，她曾被學生問過，身為女性，在參政的過程中，有無遭受到歧視或不公平的事情？「或許，我們都認為在台灣，女性的權益受到很大的照顧，但其實有些刻板印象的觀念還是很難突破」。

鄭孟洳舉例說，前立委洪慈庸因為結婚生子，被攻擊當立委時只忙結婚生孩子。總統蔡英文因為單身，被攻擊沒結婚、沒生小孩，不懂父母的心，「甚至女性政治人物在遭受酸民的謾罵攻擊時，常被檢討外表、或是帶有性別歧視、性暗示的話來汙辱」。

鄭孟洳感同身受說，這不只在政治工作會發生，許多職場女性也面臨如此狀況。甚至許多國家的女性還在為工作權、教育權、人權抗爭中。期望，全世界的女性都有自在工作、自由生活的權利，「我們一起努力，也祝福正在職場奮鬥、為家庭努力的姐妹們，婦女節快樂」。