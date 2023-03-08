白色恐怖受難者墓區文化景觀遭破壞。（摘自許家蓓臉書／楊亞璇台北傳真）

白色恐怖受難者墓區文化景觀遭破壞。（摘自許家蓓臉書／楊亞璇台北傳真）

位於台北市六張犁政治受難者墓園在2016年被指定為「文化景觀」，墓區內的殘存竹叢是重要景觀元素，但民進黨台北市議員許家蓓發現，竹叢遭到破壞，台北市政府竟然還狀況外，分別詢問殯葬處及文化局，都說不知道是誰破壞竹叢，或是推給土石流失，顯見根本就是管理維護不當，才會一問三不知、機關互踢皮球。

許家蓓指出，當時白色恐怖時期受難者如果沒有家屬認屍，會送往六張犁山上草草埋葬，40幾年間沒有人知道受難者身在何處，直到1993年，受難者徐慶蘭的弟弟曾梅蘭口述，受到哥哥託夢告知徐慶蘭在竹林下方，之後曾梅蘭找到六張犁山上，才發現這片山頭埋葬政治受難者的屍骨，過去40年政府迫害人權的無語才首見天日。

許家蓓說，政治受難者墓園在2016年被指定為「文化景觀」，這裡突顯戒嚴時期時代氛圍，空間具有歷史事件見證意義。所以這裡不只是文化資產，更是過去大規模迫害人權的傷痛地景、不義遺址，必須適當保存維護。

許家蓓表示，文化局對此提出「戒嚴時期政治受難者墓園文化景觀保存維護計畫」，並由殯葬處管理維護，計畫中提到：「殘存竹叢具有故事性，建議應予保留。」後續訂定保存維護作業要點時，更提到墓區內的殘存竹叢是重要景觀元素，也就是說，竹叢屬於文化景觀的保存範圍之一，但竹叢目前卻遭到破壞，台北市政府竟然還狀況外。

許家蓓批評，分別詢問殯葬處及文化局，都說不知道是誰破壞竹叢，或是推給土石流失，顯見根本就是管理維護不當，才會一問三不知、機關互踢皮球，殯葬處身為管理機關責無旁貸；文化局身為文資主管機關，也必須依職權督導，並且協助殯葬處進行文化景觀的管理維護，莫讓見證人權迫害的傷痛地景持續遭受破壞。

許家蓓質疑，台北市長蔣萬安先前在228當天以市長身分向受難者致歉，引發爭議討論，結果現在又被發現台北市政府對於受難者墓園疏於管理，不僅有違文資法精神，也讓人覺得蔣市府只是消極面對傷痛地景，成為文資滅失的幫凶，呼籲蔣萬安正視、面對白色恐怖時期大量民眾遭迫害的歷史，共同參與轉型正義推動工作。

許家蓓要求，對於政治受難者墓園要有更積極的保存作為，並加強指標系統及導覽解說、做人權教育推廣。另外，針對台北市政府轄下的不義遺址，必須啟動進一步的規畫及保存，讓大眾能夠認識不義遺址，進而轉化為集體記憶、公共歷史，讓人們記取歷史教訓，避免重蹈覆轍。

文化局說，該竹叢為本市文化景觀「戒嚴時期政治受難者墓園」保存維護計畫之地景元素，據殯葬處現場表示係因豪雨造成邊坡土石流失，殘存竹叢部分隨之傾倒，不知何人整理殘竹置於旁；經文資委員現場會勘了解竹叢破壞情況，即責請殯葬處提出恢復方案送本局核准後，儘速恢復竹叢意象；並於明顯處設置告示牌、加強巡檢頻率，俾免再生破壞情事。

文化局補充，另文化資產法並未明訂破壞文化景觀相關罰則，本局將向文化部提出修法建議，以強化文化景觀保存手段。