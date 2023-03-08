大陸國務院機構改革方案昨在全國人大會議上公布，改革重點在於金融監管、科學技術體系重組。國務院在說明方案時透露，重新組建科技部，是為應對國際科技競爭和外部打壓的嚴峻形勢；這次「黨和國家機構改革」提出組建中共中央科技委員會，加強黨中央對科技工作的集中統一領導，中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

中國全國人大會議昨審議「國務院關於提請審議國務院機構改革方案」的議案，受國務院委託，國務委員兼國務院秘書長肖捷向大會說明。在重新組建科技部方面，肖捷指出，科技創新在中國國家現代化建設全局居核心地位。科技創新在中國現代化建設全局中居於核心地位。面對國際科技競爭和外部遏制打壓的嚴峻形勢，必須進一步理順科技領導和管理體制，更好統籌科技力量在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水平科技自立自強。這次黨和國家機構改革，加強黨中央對科技工作的集中統一領導，組建中央科技委員會，中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

肖捷說，根據《黨和國家機構改革方案》精神，強化科學技術部的戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合。

金融監管是本次改革重頭戲之一，包括在中國銀保監會基礎上新組建「國家金融監督管理總局」，銀保監不再保留，而證監會則調整為國務院直屬機構。新組建的部門還有國家數據局，由國家發改委管理；中央網信辦承擔的相關研究擬訂政策、協調工作等職責，國家發改委的數位經濟發展多項等職責，都劃入國家數據局。