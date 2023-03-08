大陸《環球時報》8日報導，2023年前兩個月，中國大陸外貿開局平穩。中國海關總署發布數據，今年1至2月，中國進出口總值為6.18兆元（人民幣，下同），同比微降0.8％。其中，出口3.5兆元，增長0.9％；進口2.68兆元，下降2.9％；貿易順差8103.2億元，同比擴大16.2％。海關總署統計分析司司長呂大良稱，今年以來中國外貿總體實現平穩開局。市場機構東方金誠的分析師李曉峰表示，今年前兩個月，中國出口出現同比下滑，與全球主要貿易國家出口增速下滑走勢基本保持一致，顯示出在全球經濟下行壓力下，全球貿易在同步走弱。

李曉峰舉例說，「作為全球宏觀經濟的晴雨錶之一，韓國今年1月至2月出口的增速為-12.1％，連續五個月同比負增；越南1-2月出口同比為-1.9％，也呈現持續下行勢頭。」

李曉峰認為，在中國出口出現下滑的背景下，中國對東協出口錄得較快正增長，背後是2022年初RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）生效，關稅減讓安排、貿易便利化進一步降低了中國東協開展貿易合作的成本。另外，李曉峰認為，中國的汽車出口在前兩個月出現量價齊升，分別大漲43.2％和65.2％，反映出國內以新能源汽車為主的汽車產業升級對外貿促進作用明顯。

李曉峰稱，受疫情防控政策優化的影響，近期，中國很多地方正在組織外貿企業「走出去」，將海外客戶「請進來」，明顯加大了海外市場的開拓力度。這會對上半年出口降幅起到一定緩解作用。

《環球時報》報導，主要貿易合作夥伴方面，中國在前兩個月對東協進出口保持增長，對歐盟、美國、日本等進出口出現下降。數據顯示，今年前2個月，東協為中國第一大交易夥伴，雙邊貿易總值達到9519.3億元，同比增長9.6％，占中國外貿總值的15.4％。歐盟、美國和日本分別為中國第二至第四大交易夥伴，與中國的進出口總值在前兩個月均出現了不同程度的下降。在產品出口方面，出口占比最大的機電產品繼續保持增長，前兩個月中國出口機電產品2.03兆元，同比增長0.4％，占出口總值的58％。其中手機出口1633.5億元，增長10.5％。汽車出口968.3億元，增長78.9％，依然是出口的亮點。

中國今年前兩個月的出口與去年底相比降幅收窄，也明顯好於《華爾街日報》、路透及一些市場機構統計的市場預期值。

路透社引述經濟學家觀點稱，去年12月中國對疫情防控進行優化調整，未來隨著消費者信心的恢復，進口將逐漸恢復，但是國外經濟復蘇放緩也將會對中國出口造成影響。ING銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈認為，美國和歐洲居高不下的通膨水準，使得當地的市場需求繼續減弱，從而影響了中國的對外出口。

《環球時報》報導，光大銀行金融市場部周茂華指出，從出口結構看，中國外貿出口多元化，高技術產品和民營企業出口占比提升，中國外貿出口結構持續優化；1-2月中國對歐美外貿出口增速放緩，除了高基數影響外，也反映歐美等經濟體需求有所趨緩。從趨勢看，海外主要經濟體高通膨、高利率及不斷壓縮儲蓄，對消費者信心和消費能力影響偏負面，加之去年基數效應，中國外貿出口增速面臨放緩壓力。但隨著海外通膨趨緩，加息下半年結束，海外需求觸底，加之基數走弱，預計中國外貿出口在3、4季度有望改善。

2022年，中國外貿再創新高，貨物進出口規模首次突破了40兆元大關，達到42.1兆元，同比增長7.7％，連續六年穩居世界第一，成為中國經濟的一個亮點。