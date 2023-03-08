女星昆凌在2014年嫁給天王周杰倫，婚後陸續生下女兒Hathway、兒子Romeo和小女兒Jacinda，已是三寶媽的她產後依舊維持少女般的好身材，日前昆凌與周杰倫前往巴黎，昆凌便化身「香奈兒」參加品牌時裝週，周杰倫則以「老公視角」拍照上傳社群平台放閃。

周杰倫7日在IG限時動態中以「老公視角」紀錄昆凌參加時裝週的造型，照片中可見昆凌綁著高馬尾，身穿香奈兒春夏系列白色波點短洋裝，細肩帶的設計讓她露出雪白的香肩，而短裙的長度也足以展現她纖細的美腿，腳上再搭配黑色縷空鞋，整體兼具甜美時尚，另外，文案中周杰倫寫下「等等會有一個美女出現在香奈兒的秀，記得來點尖叫聲」閃瞎眾人。

周杰倫以老公視角紀錄昆凌時尚週造型。(圖/截圖自周杰倫IG)

然而，台灣時間7日晚間，昆凌就身穿CHANEL香奈兒品牌現身巴黎時裝週，其中有人拍下從車上走下來的她，甜美又性感，還非常親切的向鏡頭打招呼，十分親民，該影片曝光後，許多人大讚「這像是三個孩子的媽？」、「狀況依舊在線」、「五官精緻的就像芭比娃娃」其中也有被兩人閃瞎的網友直呼「寵妻魔人上線」、「這波操作很可以」、「老婆就是要用來誇的」。

事實上，昆凌6日在IG限時動態中寫下「paris,me voici（巴黎我來了）」，更附上一張她手拿檸檬水的素顏照，只見她將一頭咖啡色頭髮自然放下，打扮相當休閒，雖然有使用軟體內建濾鏡，但她精緻的五官面對鏡頭露出淺淺的微笑，依舊相當迷人。