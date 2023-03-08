美系外資在釋出的最新報告中指出，信驊去年第四季營收13.27億元、季增長2%、年增長29%，符合該外資預期；每股獲利為12.58元，低於該外資預期，單季毛利率64.8%，亦低於該外資預期；營業利益率從去年第三季度的45.4%，小幅上升至46.5%。

美系外資表示，預計信驊第一季營收將下滑3成、甚至更多，其訂單削減是不僅來自一個美國超大規模，而是來自多個，因此，認為信驊的營收季增在第二季度將持續低迷，但儘管主要晶圓代工成本增加，但毛利率仍將維持穩定，新伺服器平台(AMD&英特爾)的需求增加，則比預期慢。現階段維持信驊目標價1515元、評等減碼。

另一家美系外資表示，預期信驊將從第二季起迎來復甦，但利潤率前景喜憂參半，雖然訂單能見度低，但預計BMC出貨量將強勁反彈。總體而言，有鑑於預期今年整體伺服器市場將下降5%，故信驊今年BMC(遠端控制晶片)出貨量將下滑11%，並且會比去年增加了大約一個月的額外庫存，但隨著產品組合的改善和AST2600的出貨拉升，部分抵消了台積電的晶圓代工漲價。儘管信驊近期逆風，但對信驊的中長期前景保持樂觀，維持目標價3250元、評等加碼。

日系外資報告指出，信驊去年第四季每股獲利12.56元，低於該日系外資原先預期。展望未來，預期信驊第一季營收將季減少20%，且毛利率恐也會因為產品組合的改變(迷你BMC收入增加)而下降。只是，信驊依舊維持今年全年營收逾1成的目標，這意味著下半年將迎來非常強勁的回溫，故維持優於大盤評等。

亞系外資表示，信驊去年第四季財報表現符合預期，但第一季隨著Amazon和Meta等美國大型企業下調資本支出，這將影響信驊上半年營收。預計第一季將成為數據中心的底部，因為它仍然是一個不斷增長的領域，存在多種催化因素催化信驊未來幾年的複合年均增長率，包括AST2600基板管理的平均售價更高；AST2700將採用具有附加I/O功能的高級節點，這將提高其ASP至18~20美元；新的Root of Trust晶片產品線在2024年將提升信驊每台服務器主板的內容銷售額。綜合整體來說，將信驊目標價2200元調升到2700元，但評級從買入下調至劣於大盤。