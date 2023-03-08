Durfry在機場、郵輪、港口和其它旅遊場所經營著超過2200家商店，並且近期受益於全球旅遊業的強勁反彈，特別是在歐洲和美國地區。
Vontobel分析師表示，旅遊業復甦超出預期；Vontobel並指出Durfry對中國業務的涉入較低。
該公司預計，中國的國際旅遊活動到2023年下半將逐漸增加。該公司執行長Xavier Rossinyol對路透表示，集團將「投資於中國遊客，而不是中國本身」。
執行長指出，第四季亞太地區營業額為年增149%，主要是受惠於旅行管制的鬆綁，例如中國和印尼。
Rossinyol也表示，預計供應鏈問題和旅行管制等宏觀的挑戰將在今年獲得改善，通膨壓力則是稍微地較具挑戰性。
「我們對2023年的形勢整體上是保持樂觀態度，同時對宏觀經濟因素則保持注意」。
目前在75個國家設有業務的Durfry指出，公司去年營業額為68.8億瑞士法郎(約74億美元)，年增76.1%。
與去年一樣，Durfry今年也沒有建議派息，並表示將讓公司專注於改善財務狀況，並且完成與義大利餐飲公司Autogrill的合併程序。
Durfry也重申了對2023~2027年的財測展望。
Durfry周二股價升2.2%，報43.5瑞朗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。