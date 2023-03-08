為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題包含「富櫃200」、「半導體」、「資安應用」、「民生經濟」、「精緻生活」及「SAAS與電子」等。

與會公司包含元太（8069）、長科*（6548）、宜鼎（5289）、精測（6510）、大樹（6469）、保瑞（6472）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、信驊（5274）、力旺（3529）、安碁資訊（6690）、是方（6561）、元大期（6023）、興采（4433）、智基（6294）、家登（3680）、盛弘（8403）、新麥（1580）、德麥（1264）、杏一（4175）、大車隊（2640）、91APP*-KY（6741）、晶焱（6411）及同致（3552）等，共24家上櫃公司參與，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，與會上櫃公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問，長期以來櫃買市場業績發表會投資人參與都相當踴躍並頗受好評，可到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址:https://www.tpex.org.tw）。