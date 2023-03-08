高雄1名郭姓男子因不滿黃姓友人對外稱女兒偷東西，找來2名友人在一處停車場堵人，過程中爆發口角糾紛，郭男還涉嫌持木棍猛毆黃男，造成黃男右腳脛骨骨裂及手腳擦挫傷，警方目前已查緝主嫌郭男到案，並持續追查2名犯嫌，全案將依法送辦。

三民二分局於8日凌晨5點多40分許，接獲在三民區大順二路一處停車場發生糾紛案，但趕到現場僅留下1名受傷的40歲黃姓男子，他負傷跑到一旁建工路巷內報案，警方趕緊協助就醫。

經警方了解，黃男與另1名36歲的郭姓嫌犯是朋友關係，2人國小女兒關係也相當良好，但郭嫌因不滿黃男對外稱郭嫌女兒幾個月前到黃男家中找女兒遊玩時偷錢，郭嫌撂來2名友人找黃男理論，雙方就在停車場內發生口角糾紛，更分別持木棒和徒手毆打黃男，造成他右腳脛骨骨裂及手腳擦挫傷，而動手這方則一哄而散。

警方已組成專案小組，目前已查緝主嫌郭男到案，並持續追查2名犯嫌，全案依刑法妨害秩序罪、傷害罪移送高雄地檢署偵辦。