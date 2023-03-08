大陸觀察者網8日引述中國駐德國大使館當地時間7日消息，中國駐德國使館發言人就德媒關於德政府擬禁止中國科技企業參與德關鍵基礎設施建設的有關報導「答記者問」稱，中方堅決反對德在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，這不僅違背經濟規律和公平競爭原則，而且損人不利己。

發言人表示，中方已注意到，德媒關於德政府擬禁止中國科技企業參與德關鍵基礎設施建設的有關報導。

長期以來，華為依法合規經營，其技術符合安全標準。歐方數據顯示，華為在德5G網路設備占比近六成，為德通訊基礎設施建設作出了積極貢獻。近年來不斷有國家和反華勢力企圖以莫須有罪名抹黑，但始終沒有任何證據表明華為設備和元件存在安全風險。如果報導屬實，中方對德有關政府部門在毫無事實依據的情況下草率作出上述決定表示十分不解和強烈不滿。

中方堅決反對德在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，這不僅違背經濟規律和公平競爭原則，而且損人不利己。中方注意到，有關德歐企業已表示，德政府做法將延誤德5G網路建設推廣並造成額外成本。德政府應認真傾聽其國內的理性聲音。

中方堅決反對針對任何將企業投資經營政治化、泛安全化的做法。希望德方為中國企業營造公平、公正、開放、非歧視的營商環境，多做促進雙向互利的事，而不是相反。