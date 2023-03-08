衛福部再添一名女性官員！心理健康司前司長諶立中已於3月初退休，目前由副司長暫代職務，衛福部長薛瑞元今天表示，新任司長將在明天（9）走馬上任，由台北市聯合醫院昆明防治中心主任、精神科醫師陳亮妤出任。

陳亮妤是少數同時從事臨床和衛政工作的年輕學者，長期投入成癮防治，目前擔任台北市毒品防治中心主任、台北市聯合醫院昆明防治中心主任，推動青少年藥癮補助、懷孕婦女藥癮補助等政策。

前司長諶立中已於3月2日退休，目前由副司長暫代職務。薛瑞元表示，陳亮妤原本是在北市聯醫服務，本身是精神科醫師，對於公衛政策相當投入，預計明天就會報到。

陳亮妤過去接受本報專訪時曾說，過去台灣對於成癮防治的匱乏，促使她前往美國約翰霍普金斯大學攻讀公共衛生博士，並在2014年返台後投入成癮臨床工作，同時擔任台大公衛學院助理教授，後來從台灣成癮防治先驅束連文醫師手中接下台北市毒品防治中心主任的職務，開啟了她臨床、衛政、研究三棲之路。