國軍採購美製火山布雷系統曾引起軒然大波。對此，無黨籍立委高金素梅提案，要禁止採購該系統，但遭到否決，讓她氣得痛批，民進黨政府拒絕和平，網友們也大罵，民進黨「居心叵測」。

高金素梅上月20日曾發文痛批，台灣原住民族地區1800公里的連絡道路，過去始終沒有養護經費，經過自己的不斷爭取，到了今年才編列1.7億養護預算，而政府卻要花1.8億美元（約54億台幣）採購火山布雷系統，在破壞台灣土地道路的同時，還將戰爭傷害留給台灣的下一代，「這是什麼政府？」

高金素梅昨（7）日在臉書發文表示，她會提出禁止火山車載布雷系統軍購案的臨時提案，目的是希望表達民意期待和平。高金素梅也直言，民進黨否決這份提案，會向全世界傳達蔡英文政府決定拒絕和平的訊息，她並認為，在美國政界「片面鼓吹台海戰爭」的時候，台灣更需要通過這份提案，發出人民追求和平的訊息。

許多網友也在高金素梅的貼文留言區留言，他們的意見包括「和平還是台灣人的首選」、「下架民進黨，台灣才有未來」、「戰爭與和平是一體兩面，民進黨卻拒絕和平，居心叵測」、「執政黨仗著人多，胡作非為且忽視民意」。