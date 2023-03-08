一名女網友在疫情嚴重時結婚，長年住國外的母親為此錯過婚禮，近日她的丈夫終於首次見到對方，見面就誇讚岳母外表像姊姊，還說胸部很大，嫌棄妻子胸部太小，妻子甚至發現他整頓飯下來，眼神從未離開過岳母，讓她相當不滿；其他網友歪樓說「老公下半身控制不住，想吃親子丼了」。

「我老公很X餒」該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她的母親在16歲時就生下她，她5歲時對方就與父親離婚，改嫁到澳洲，日前因她在疫情期間結婚，母親無法來台參加婚宴，近日母親回台，她的丈夫則第一次見到對方，聚餐時丈夫對母親不斷說好話。

原PO丈夫說原PO母親太年輕「叫媽叫不出口，要叫姐姐」，還問母親為什麼胸部很大，而原PO胸部卻很小，原PO當下聽到相當不悅，甚至注意到丈夫在用餐全程都緊盯著母親，完全沒理她，丈夫後來說只是開玩笑的，但她仍相當不滿，決定分享此事詢問其他網友的意見。

其他網友留言「你腦公精蟲衝腦，想吃親子洞」、「你老公下半身控制不住了，他想吃親子丼」、「當妳爸的日子不遠了，誤」、「他平常在外也是這麼看妹吧？」也有不少網友歪樓說「想看媽媽+1」、「請求附上妳媽媽照片」。