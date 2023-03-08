●參院備詢重點

鮑爾表示，最新發布的經濟數據意外強勁，意味著利率最終可能升至高於此前預期的水準。雖然經濟表現意外強勁部分可能因為氣候溫暖等季節性影響，但這也可能意味著聯準會在抑制通膨上可能需要做得更多，甚至可能需要重拾較大的升息幅度，大於決策官員們本來想要一直採用下去的25個基點。如果數據整體顯示有必要加快收緊政策，我們已準備好加大升息步伐。

這是1月數據顯示美國通膨意外飆升以來，鮑爾首次發表談話，而此番國會證詞意味著他明確地承認，他在2月1日會後記者會上一再提到的「反通貨膨脹」（disinflation）過程進展地並不順利。

鮑爾表示，美國的通膨雖然已經較高峰大幅回落，但仍然太高。讓通膨率回落到2%的路漫長且崎嶇，一旦失敗將造成非常高的社會成本。

鮑爾表示，央行貨幣政策大部分的影響可能還在醞釀中。他並強調，聯準會不會考慮改變其2%通膨目標，且就業市場並未顯現經濟衰退即將到來。美國失業率目前為3.4%，創下1969年以來新低，且薪資增長仍然強勁。

鮑爾表示，美國央行採用了10年的2%通膨目標，在過去幾年來一直是保持低通膨的關鍵因素，守住這個通膨目標有助於決策官員降低物價高漲的壓力，「我們認為堅守2%通膨目標，而不是考慮改變它，這一點非常重要。2%的通膨目標才能『牢牢穩住通膨』，現今認為人們對通膨的預期真的會影響通膨，如果你預期通膨將上漲5%，那麼它就會上漲」。

雖然他認為可以在不對美國就業市場造成重大打擊下實現2%通膨目標，但也承認勞動力市場很可能有所放緩。

鮑爾表示，3月10日勞工部發布的2月就業報告與下周發布的通膨報告，對於聯準會在下次會議採取的行動非常重要。

參議院銀行委員會成員提出了許多問題，並對聯準會在通膨問題方面是否做出正確判斷，以及央行能否在不對經濟增長和就業市場造成重大打擊的情況下抑制通膨提出詰問。

麻州參議員Elizabeth Warren表示聯準會的升息是「拿民眾的生命做賭注」，根據美國央行最近的預測，升息將導致失業率增加逾一個百分點，失業率攀升在過去與經濟衰退息息相關。鮑爾對此表示：「如果我們放棄我們工作，任由通膨反彈，勞工階層就會過得比較好嗎」。

委員會主席、俄亥俄州民主黨參議員Sherrod Brown表示，提高利率肯定不會阻止企業利用所有這些危機來抬高價格。

共和黨人關注的焦點則是能源政策是否導致供應受限，並導致物價居高不下，以及限制聯邦支出是否有助於聯準會的工作。路易斯安那州共和黨參議員John Kennedy表示，降低這種黏性通膨唯一的方法，是從貨幣和財政方面出擊。我們在財政方面提供的協助越多，失業的人就越少。鮑爾表示「那樣或許有用」，但「這不是我們可以指手劃腳的地方」。

白宮官員對於鮑爾的證詞表示，拜登政府不會干預貨幣政策，但希望聯準會「停下來稍喘口氣」（take a breath），重要的是，不要過於依賴單一個月的數據。

鮑爾周三將赴眾議院金融服務委員會備詢。

●市場反應

鮑爾的談話實際上為3月21、22日的貨幣政策會議定下基調，即聯準會官員們將預測央行基準隔夜利率最終到頂時會升得更高。市場急速轉向，根據芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch數據，在鮑爾發表談話後，現在貨幣市場期貨預期3月升息50個基點（2碼）的可能性超過70%，遠高於周一預期的約31%。美股主要指數全面重挫，對近期利率走向較為敏感的美國2年期公債殖利率漲破5%，為2007年7月來首見。美元指數尾盤勁揚1.21%，報105.6，盤中一度漲1.3%，報105.65，創下去年12月6日以來新高。

目前聯準會的政策利率來到介於4.50%～4.75%。根據去年12月發布的點陣圖，央行決策官員們預期該基準利率將升至約5.1%到頂。現在投資人預期最終利率可能比這個預測值高出至少半個百分點。

TraderX市場分析師Michael Brown表示，鮑爾的談話「意外強硬」。基於現在可能升息50個基點，如果周五公布的2月非農就業數據意外強勁，有可能觸發「最終利率升至6%的呼聲」，這可比聯準會官員去年12月的預測高出近一整個百分點。