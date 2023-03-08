「星爺」周星馳御用配音石班瑜去年一度傳出生病住院一個多月，出院後整個人爆瘦，和過去圓潤體型大不同，近日他受邀上國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚的節目，兩人合影曝光，石班瑜氣色紅潤，看來精神奕奕，近年常在抖音跟粉絲互動的他，更分享過去配音電影《大話西遊》的經驗，回憶當時工作到很晚，第一次被劇組請客坐頭等艙回台，還看到朱茵素顏。

藍祖蔚日前在臉書發文，分享邀請石班瑜上節目《影視聽名人堂》，他封石班瑜為「周星馳最神國語代言人」，透露當年取藝名時想過要取「石塊錢」但覺得太廉價，取「石分鐘」又覺得太沒用，最後「班超」加「周瑜」便出現「石班瑜」這藝名，節目上石班瑜還洋洋灑灑列出過去配音界感恩的前輩名單，他更為同業請命，表示30年前跟現在配音每集韓劇都是1500元，呼籲業界能加薪。

石班瑜（右）去年傳出罹患「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病）住院1個月。（圖／中時資料照片）

而石班瑜上月在抖音回憶過去配音《大話西洋》經歷，透露當年第一次離開台灣到香港配音，工作時分兩個錄音室，一個是周星馳等人使用專配廣東話版本，一個則是他們使用配國語版本，而流程是需等廣東話版本配完才能配國語版，從早上9時工作到晚上半夜12時，總共配了8天才完成。

石班瑜說由於周星馳對對白非常講究，有時都要一改再改，最後拖到很晚，製片組便臨時幫石班瑜改了班機，改坐當晚最後一班班機回台灣，但因為是臨時訂的，只剩頭等艙第一排的一個位置，笑說當時真的是一起飛整個人便向後倒，隨著機頭一起上升，「整個人就這樣『喔！』得上去了」，石班瑜更不忘補充這次工作還有一項特殊經歷，「就是我第一次見到了素顏的朱茵」。