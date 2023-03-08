2023年WBC（世界棒球經典賽）今（8）日熱鬧開打，首戰將在中午12點舉行，由荷蘭擔任主隊迎戰古巴，雙方先發陣容皆已出爐，這也是外界普遍預測A組最有機會晉級的2支隊伍之間的交手。

荷蘭首戰推派德布洛克（Tom de Blok）先發登板，打線則相較於熱身賽未有太大變動，內野由4位具有游擊手經驗的知名戰將組合而成，大普洛法（Jurickson Profar）、柏納帝那（Roger Bernadina）及J.帕拉修斯（Josh Palacios）共築先發外野。

古巴先發投手為日職中日龍布局投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），過去他也有擔任先發的經驗，不過熱身賽經常擔任第4棒且開轟過的戴斯派耶（Alfredo Despaigne）則沒有在先發打線，由塞斯佩迪斯（Yoenis Céspedes）接下主砲位置，2、3棒則分別為現役大聯盟白襪名將孟卡達（Yoan Moncada）及羅伯特（Luis Robert）擔任。

古巴隊先發打線：

第一棒左外野手：桑托斯（Roel Santos）

第二棒三壘手：孟卡達

第三棒中外野手：羅伯特

第四棒指定打擊：塞斯佩迪斯

第五棒捕手：坎塔納（Lorenzo Quintanad）

第六棒一壘手：德瑞克（Yadir Drake）

第七棒右外野手：吉伯特（Yoelkis Guibert）

第八棒游擊手：阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）

第九棒二壘手：穆西卡（Yadil Mujica）

先發投手：Y.羅德里奎茲

荷蘭隊先發打線：

第一棒左外野手：大普洛法

第二棒中外野手：柏納帝那

第三棒游擊手：波格茲（Xander Bogaerts）

第四棒一壘手：桂格瑞斯（Didi Gregorius）

第五棒二壘手：J.史構普（Jonathan Schoop）

第六棒指定打擊：巴倫汀（Wladimir Balentien）

第七棒右外野手：J.帕拉修斯

第八棒三壘手：西蒙斯（Andrelton Simmons）

第九棒捕手：川普（Chadwick Tromp）

先發投手：德布洛克