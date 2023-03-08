高雄市私立道明中學伍姓校車司機7日因打方向後直接靠邊停，讓黃姓機車騎士相當不爽，隨後2人直接在馬路邊大吵起來，雙方砲火猛烈，讓伍男直接怒罵黃男「你有病嗎？」、「哩勒靠X啦」，黃男不停表示自己有行車紀錄器可以作證，讓伍男最後崩潰怒問黃男「你在恐嚇我嗎？」，而在一旁等待上車的學生也全都看傻眼。警方獲報後到場處理，8日將執意攔車爭執的黃男依強制罪送辦。

伍男開著校車在建國一路上時準備靠右停載學生，疑似因為打完方向燈立即靠右，惹得後方的黃男不爽，黃男先是按喇叭警示伍男，伍男隨即用車上廣播器指責對方，隨後2人便直接在路旁大吵起來。

黃男上前理論時先是質問伍男「你打方向燈就可以直接停嗎？你是什麼職業駕駛？」並強調自己有行車紀錄器可以佐證，黃男的一番言論惹得伍男相當不爽，怒譙「你有病嗎？」、「哩勒靠X啦」等崩潰言論，而一旁等著上車的學生也全都看傻眼，並將爭吵影片上傳網路。

苓雅分局獲報後前往現場，將雙方情緒緩和下來後，8日通知黃男到案說明，並將黃男依強制罪送辦。不過尷尬的是，伍男疑似因為爭吵怒火中燒，離開爭吵現場時還不慎擦撞行道樹，警方依A3交通事故查處伍男。