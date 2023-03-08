3月8日為國際婦女節，桃園警分局分局長洪志朋今天到各單位致贈應節禮品超保濕面膜1份，另準備金莎巧克力小心意禮盒，向女性員警同仁及婦女志工致上最溫馨誠摯的祝福。

桃園警方表示，桃園市長張善政自上任後，除要求市府團隊戮力打造「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」環境，更全力提升「女性勞動力參與、教育機會、人身安全及環境友善」等性別指標的表現。

洪志朋本日特別轉達張善政及警察局長吳坤旭祝福，至各單位致贈應節禮品超保濕面膜1份，另準備金莎巧克力小心意禮盒，向女性員警同仁及婦女志工致上最溫馨誠摯的祝福。

警方說，桃園警分局總員警數將近660人，其中女性員警及行政人員比率約占13.5％，在以男性為大宗的職場工作，必須付出更大的心力才足以應付日益繁忙的警政工作，特別是本分局各單位勤（業）務工作量均遠大於其他分局，女性同仁所面對的困難及挑戰都是相當艱鉅，因此，洪分局長特別勉勵本分局女性同仁，都能在工作上堅守崗位，並且也要好好愛惜自己的健康，才能擁有璀璨的警察生涯！