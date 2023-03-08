迎接超高齡社會來臨，銀髮族再就業的問題亟待重視，為幫助55歲以上、已退休且欲再就業民眾各種諮詢，台中市府勞工局推出提升就業力課程，盼協助銀髮族再創職涯第二春。此外，勞動部勞動力發展署為幫助婦女，推出「微型創業鳳凰貸款」，並提供輔導，從事餐飲業多年的邱嘉儀藉此開創事業版圖。

邱嘉儀原本受僱於餐飲業者，日前在家人支持下決定自己創業，並成立「如意私房菜」，卻因對食材的堅持，面臨高成本及資金周轉等問題，事業發展遇到瓶頸，透過友人介紹申請「微型創業鳳凰貸款」。

台中市就業服務處將舉辦「3C科技應用就業培力」進階課程，盼培養銀髮族運用資訊知能、拓展職場學習等能力。(台中市府提供)

邱嘉儀說，創業時選擇素食類熟食，希望透過手作天然餐飲，讓民眾能吃得健康，但健康素食經營不易，食材成本高，創業初期就面臨資金上的極大壓力，所幸透過「微型創業鳳凰貸款」獲得周轉，還學習到財務成本、市場定位及行銷宣傳等專業知識，讓自己的事業能在危機中慢慢站穩腳步，現在事業版圖甚至向外拓展至西區、清水等地。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞說，「微型創業鳳凰貸款」搭配創業入門、進階及精進班等多元創業課程，相關課程去共舉辦29個場次、吸引1530人參加；微型創業鳳凰貸款主要協助婦女或中高齡、離島民眾開創事業，最高可貸款200萬。

台中市政府勞工局長張大春表示，台中市去年下半年勞動人口約145萬5千人，其中55歲以上者有23萬3千人，且近3年來銀髮求職人數每年約有9千人，勞工局積極協助媒合，媒合率約達7成，像是東區勞工服務中心去年推動「樂齡就業五告讚」方案，提供55歲以上或退休欲再就業者諮詢服務，半年時間協助超過100名銀髮族順利就業。

為幫助更多銀髮族，台中市就業服務處3月9日將辦理「履歷製作和面試應對技巧」課程，結合新型態XR科技體驗，加強建立中高齡者求職動機、提升職場自信心，另也將於3月27日起舉辦「3C科技應用就業培力」進階課程，盼培養銀髮族運用資訊知能、拓展職場學習等能力，讓中高齡求職者能跨越3C障礙。