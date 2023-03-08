高堂中醫主任醫師鄭基杰說，毛豆營養成分高，須適量攝取，即可減少脹氣機率。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

近來全台缺蛋嚴重，民眾抱怨買不到蛋，不要慌！有醫師指出，買不到雞蛋也可從其他食材補充優質蛋白質，像是大豆、肉類等，例如，毛豆每100公克就有13.8克的蛋白質，含量甚至超越雞蛋的12.5克；農糧署推廣國人食用毛豆，今年舉行一系列毛豆文化季活動。

高堂中醫主任醫師鄭基杰說，毛豆含豐富的蛋白質、異黃酮、膳食纖維、維生素等營養元素，有大量膳食纖維，有助於提升飽足感，且能夠刺激腸胃蠕動，因此可以培養腸道益生菌，使其菌叢平衡。

鄭基杰指出，毛豆的卵磷脂成分能抑制體內脂質及糖分吸收，有民眾選擇減重食用毛豆也是最佳選項之一；另毛豆含不飽和脂肪酸Omega-6、Omega-3，可以改善體內脂肪代謝、降低三酸甘油脂與壞膽固醇。

鄭基杰表示，豆類含有棉籽糖，易引起脹氣，棉籽糖是半乳糖、果糖和葡萄糖結合而成，能順利地通過胃和腸道而不被吸收，其實是整腸的「好糖」，但也因為不被吸收而容易引起脹氣，但毛豆的棉籽糖含量低，須適量攝取，即可減少脹氣機率。

鄭基杰傳授健康吃毛豆的撇步，因毛豆的棉籽糖能溶於水，首先，毛豆煮前1天先浸泡24小時，表浮很多泡泡，撈掉泡沫再煮；棉籽糖溶於水時，煮沸也會出現較多白色泡沫，也要撈掉；另毛豆1天吃200克為宜，最多不超過500克等，都是減少食後脹氣的方法。

鄭基杰補充，人體平均每天正常排氣12至25次，腸胃產生氣體，可保護結腸免於基因的損傷而產生致癌可能性，並刺激益菌的生長，改善腸道酸鹼值和結腸上皮細胞功能，但另一方面，排氣這件事在某些場合會成為一種社交包袱，使人產生煩惱和尷尬。

鄭基杰說，若要改善腸胃脹氣情況，可以尋求醫師治療或起身活動一下筋骨，按摩膝蓋下方3寸的足三里穴位，改善緩解腸胃道氣體排出；呼籲均衡飲食，避免偏食才不會有營養素缺失問題，也不因全台鬧「蛋荒」而心慌。