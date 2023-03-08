專業膠彩畫家趙純妙，作品曾獲得第28屆桃源美展第一名及第55屆中部美展第一名。(太平洋百貨提供／陳世宗台中傳真)

太平洋百貨即日起至5月15日止，於4F貴婦時裝樓層藝術展區，與「台灣中部美術協會」共同策展《花開‧萌起》趙純妙、王雄國雙個展。(太平洋百貨提供／陳世宗台中傳真)

太平洋百貨即日起至5月15日止，於4F貴婦時裝樓層藝術展區，與「台灣中部美術協會」共同策展《花開‧萌起》趙純妙、王雄國雙個展。(太平洋百貨提供／陳世宗台中傳真)

豐原太平洋百貨近年來積極推廣藝術生活，即日起至5月15日止，於4F貴婦時裝樓層藝術展區，與「台灣中部美術協會」共同策展《花開‧萌起》趙純妙、王雄國雙個展，讓顧客購物也能體驗一場美的盛宴。董事長連錦表示，透過藝術體驗讓顧客也能駐足欣賞，拉近與藝術的距離。

豐原太平洋百貨董事長連錦說，太平洋百貨深耕在地將近32年，百貨除陸續改裝並積極引進新品牌外，更希望帶給顧客美好的事物!去年底起規劃藝術展，深受顧客好評；這場由「台灣中部美術協會」精心推選出兩位藝術家，其中專業膠彩畫家-趙純妙，作品曾獲得第28屆桃源美展第一名及第55屆中部美展第一名。

連錦表示，這次展出的膠彩創作以「花開」為主題，將感恩的心帶入至創作的筆情墨趣中，在媒材與表現技法上，因為膠彩使用的礦物質顆粒相互交錯、層疊反射，具有寶石般的光澤和透明感，進而產生雅致的色彩及微妙變化。

專職雕塑藝術家-王雄國則為第24屆奇美藝術獎雕塑類得主，這次展出雕塑創作以「萌起」為主題，創作脈絡是來自於建立家庭之後的成長經驗，從家庭、懷孕到新生命的誕生，這些過程就像是種子的成長過程。兩位藝術家共同展出的作品精彩可期。

太平洋百貨公司強調，即日起到3月21日正值春裝登場卡友回饋活動，凡於1樓鞋區、2至6樓男女裝當日單筆購物滿2000元，即可享吉利卡點數3倍送，歡迎大家前來豐原太平洋百貨感受豐富的藝術暨購物之旅。