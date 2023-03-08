28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）上月遭殺害、烹屍，腿部在冰箱內尋獲，頭顱在湯鍋裡，DNA吻合，軀幹和雙手則下落不明。 蔡天鳳頭七當天，夫家特別請法師到場進行招魂儀式，卻爆出因遺體碎裂、沒完全找到，招魂儀式未完全成功。

根據港媒《香港01》報導，幫蔡天鳳招魂的法師指出，死者的遺體被破壞過，魂魄四散且極度驚恐，若招不到魂恐永不得超生，需要透過山神和土神的力量協助；當魂魄招到紙紮人和靈牌後，再將其帶到道堂由法師念經超渡。不過，傳出後來再舉行一場招魂儀式，招魂歸位尚未成功，但家屬先前曾交代法師要為蔡天鳳多做幾場法事，期盼死者能得以超渡。

蔡天鳳生前重情重義，再婚後繼續供養前夫一家，不僅聘用前大伯當私人司機，還買豪宅給前夫全家住，豪宅登記在前公公的名下；去年蔡天鳳有意出售該豪宅，再替前夫一家另尋住處，前公公不滿此做法，揚言要殺了蔡天鳳，想不到一語成讖。目前前夫、前公公、前大伯被控謀殺罪，前婆婆涉嫌妨礙司法公正罪，另2名疑似幫兇的前公公情婦、前夫林姓男友人保釋中，昨（7日）再新增一名嫌疑犯，是個號稱「IG女神」的潘姓網紅，涉嫌協助犯罪遭警方押回偵訊，今（8日）以19萬台幣交保。

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