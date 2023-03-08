日經新聞報導，外國投資者買入中國A股的趨勢正在減弱，A股投資信託的資金凈流出額創下2年半以來最高水準。這是因為看好中國經濟重啟的買入告一段落，獲利拋售增加。

美國調查公司EPFR的數據顯示，中國A股投資信託的資金凈流出額（4週平均）在3月1日的那週達到9.7億美元，創下2020年8月以來的新高。A股受到防疫措施轉換，經濟正常化超預期提前這一預期推動，年初以來以亞洲對沖基金等短期投資者為中心，買盤增加，但目前狀況正在改變。

報導指，資金外流的中心是高科技股。最大電子商務企業阿里巴巴集團、居第2位的京東集團和大型外賣平台美團等中國知名IT企業的股價與1月底相比下跌近2成。香港的證券公司建銀國際分析認為，通貨膨脹、已開發國家的貨幣政策和有關地緣政治事件的不確定性，成為香港股市的沉重負擔，成長股日趨面臨獲利拋售的壓力。

高盛證券亞太區全球股票營業部主管約翰·喬伊斯（音譯）指出，「截至最近買入中國A股的是瞄準反彈的對沖基金」，另一方面，「最近2年左右遭受損失的美國長期投資者態度慎重」。

李克強在全國人大會議上表示2023年經濟增長率目標為5％左右，很多觀點認為「這是保守的目標」。美國花旗集團指出，「要達成目標，不需要大規模財政刺激政策和貨幣寬鬆，投資者有可能感到了失望」。

中美對立、台灣和烏克蘭問題等地緣政治風險也是重要因素。美國商務部3月2日表示，原則上將基因數據和雲平台相關的約40家中國企業和團體列為禁止出口的對象，被列入清單的浪潮集團上市子公司浪潮電子信息產業，截至6日遭到拋售，連日出現跌停。

另一方面，上證綜合指數相比2022年底的漲幅仍高於美國道瓊30種工業股平均指數。世界最大資產管理公司美國貝萊德集團（BlackRock Inc）2月21日將包括中國在內的新興市場國家股票的投資建議從「中性」提高為「樂觀」。

摩根大通資產管理公司的朱超平表示，正如2月的低迷顯示的那樣，投資者心理並未大幅改善，但維持對中國A股樂觀的看法，將關注全國人大會議上強調的培育半導體產業等科學技術、實現去碳化的綠色發展和提升消費品質等主題，表示如果考慮到政策利多和內需增長，有可能超出預期。

中國全國人大會議開幕後的上證綜合指數和香港恒生指數均小幅波動，市場仍未確定中國A股的走向。