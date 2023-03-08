3月8日是婦女節演變至今，又稱為「女神節」，彰化秀傳中醫部醫師郭惠雯特別分享，武則天的神仙玉女粉、慈禧太后著名的玉容散和七子白面膜等配方；居家簡單敷臉，女人都能成「女神」，超有面子。

彰化秀傳中醫部醫師郭惠雯表示，現代女性最尋求各類保養美容產品，其實從古代開始，女性對美的追求早已不是新鮮事，武則天的神仙玉女粉、慈禧太后著名的玉容散和七子白面膜等，還有富貴人家每日用玉石按摩臉部的按摩美容法更是流傳至今。

郭惠雯特別介紹一代女皇武則天的神仙玉女粉，可做為居家簡單敷臉小妙方，用益母草細粉4g、珍珠粉適量，加水調成膏狀，以上臉不會滴下為主，再用刷具均勻塗面，待乾燥即可清洗乾淨。《本草拾遺》載曰：「益母草，入面藥，令人光澤，治粉刺。

還有慈禧的太后玉容散，用白芨3克、白蒺藜3克、白芷3克、薏仁3克、茯苓3克、綠豆3克、白朮3克、白薇3克、白殭蠶3克、珍珠粉1克裝成罐，一次取5克加水適量敷臉。古籍記載慈禧太后於30歲時臉部出現黯沉黑斑，因此下令御醫調製美白方藥，宮廷御醫為其調製玉容散，敷面後不僅黑斑褪，肌膚色澤比過去更光亮。

郭惠雯提醒，保養一周兩次即可，欲加強部位可以天天敷。不論什麼成分都有過敏風險，須先小部位肌膚測試是否會過敏或酌減用量。另外，皮膚保養以防曬最重要，陽光對皮膚老化有明顯的證據，即使是不習慣使用防曬乳的女性，出門也盡量帶傘、帽、防曬外套，以減緩皮膚老化速度。

中醫師用美顏針來刺激臉部穴位，對於減少皺紋、提升皮膚張力、改善臉部氣色均有效果。（彰化秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

秀傳中醫部副院長呂友文也提供，原本用來治療顏面神經麻痺、中風後口眼歪斜的針灸療法，最近也發展為用更細的微針或稱美顏針，來刺激臉部穴位，並結合肌肉解剖構造施針，以改善肌肉張力及局部循環，對於減少皺紋、提升皮膚張力、改善臉部氣色均有效果。