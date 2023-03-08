網路時代來臨，接受資訊的管道不再只有電視、報紙，網紅、直播主儼然成為新的意見領袖，有鑑於此，公平會為了防範網路廣告不實，將網紅、直播主納入規範，若涉廣告不實，將處新台幣5萬元至2500萬元罰鍰。

公平會今天宣布，考量網紅、直播主等推廣銷售、代銷商品或服務日益普遍，為了防範網路廣告不實，委員會議已經通過「公平交易委員會對於網路廣告案件之處理原則」修正案，將網紅等社群網站用戶納入規範；如果涉有廣告不實，將處5萬元至2500萬元罰鍰。

根據處理原則，「網路廣告」指的是事業為了銷售商品或服務，以網際網路為媒介，提供商品或服務的相關資訊，以招徠交易機會的傳播行為，包含事業自身網站廣告、購物網站廣告、網路商店廣告、社群網站廣告、電子郵件廣告及網際傳真廣告等。

公平會指出，廣告主不得有不實廣告，否則公平會將認定違反公平交易法第21條規定；當網紅、直播主等在網路上銷售商品或服務，不論是銷售自己的商品或服務，或是由廠商提供商品或服務給網紅對外刊播銷售，網紅都屬賣家身分，如果內容涉有不實，此時網紅會被認定是廣告主，將依公平交易法第21條規定予以開罰。

即使網紅不是賣家身分，而是幫廠商代言，公平會表示，影音廣告中描述廠商的商品或服務值得推薦，或是親身體驗結果有效，此時網紅雖然不是廣告主，但在公平交易法上，仍是薦證者的身分，如果廣告不實，造成消費者損失，也得與廠商同負連帶賠償的民事責任。

公平會特別提醒，如果網紅明明知道內容不實，仍和廠商故意共同做出不實廣告，網紅和廠商會同時受到公平交易法第21條的處罰。

公平會呼籲網紅等社群網站用戶，在網路以撰文或影音等方式推銷時，不論是賣家或薦證者的身分，均應遵守公平交易法相關規範，勿踩廣告不實紅線。