新北市醫療量能不足，新北市衛生局長陳潤秋今在市政會議專案報告指出，新北將打造4大醫療園區，其中板橋醫療園區2024年即將招商，聯醫三重院區將在三重衛生所舊址打造第三醫療大樓，另有新泰溫仔圳的兒童、高齡醫學中心，最後有蘆洲北側800床以上大型綜合教學醫院，打造新北健康城市。

新北市長侯友宜表示，過去4年新北市全力擴充醫療資源，土城醫院開幕到現在已開設812床，服務門診超過138萬人次，並發展智能化服務，預計2025年取得智慧醫院標章。

侯友宜說，新泰塭仔圳重劃區未來將有大量人口移入，醫療服務越顯重要，市府在輔大醫院旁規畫2.82公頃的醫療服務用地，發展兒童及高齡醫療照護中心，並且延伸為醫養合一的整合型照護，服務泰山、新莊、五股以及三蘆地區。

而在蘆洲南北側案規劃3公頃的醫療用地，新北設置蘆洲醫療園區，建置800床以上的大型區域級教學醫院，發展智能醫療及緊急醫療，大幅提升三蘆地區的醫療資源以及醫療可近性。

陳潤秋表示，目前進行中的有板橋醫療園區將打造區域級教學醫院，預計2024年辦理招商；新北市立聯醫三重院區將在三重衛生所現址規劃建設第三醫療大樓，擴充床數至728床，提供更完善的兒童早期療育服務以及提升癌症醫療品質。

除醫療量能，衛生局也與各局處及29區公所合作，找出各行政區自己特色，規畫適合民眾健走路線，讓民眾做運動沒有場地、時間的限制。

新北市心理衛生照護網也包含各級醫療資源、機關、學校等各場域及民間組織，串聯成心理衛生資源網絡，成為在地心靈的「好厝邊」，來守護市民心理健康。

隨著高齡化社會逐漸成形，陳潤秋表示，新北市也也全力拓展日照量能，更結合當地文化資源特色，發展出原鄉日照、青銀共融的校園日照等，並預計2025年完成百家；也推動跨域異業合作服務的有FU長照站2.0＋；以平溪不老長智村為例，複製失智友善社區的概念，擴及至板橋市區甚至結合企業鄰里等，落實真正在地老化。

另衛生局將於2030年完成29區智能衛生所的建置，在智能監測上，並規畫在今年升級食安智慧監控中心2.0，分年納管本市公幼自設廚房，新增智能化食材溯源，另透過大數據分析，作精準風險管控。