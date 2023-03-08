為改善道路用路安全，市府交通局針對去年交通事故大數據分析，盤點出高雄20處多事故路口，不僅郊區鄉間就連市區也有，今年將進行路口安全健診及改善。

交通局提到，橋頭區甲典街與通典路是典型的無號誌化路口，交通量不多，但因甲典街是串連楠梓與橋頭、梓官的產業道路，主要是通過性車流，加上車速快，行經橫交路口時沒有減速停慢，造成多起交叉撞事故。

因此計畫增設紅底「停」標字、視覺性減速標線及路側警示設施，加強路口警示，降低通過路口車速，提升路口安全，除了甲典街與通典路口，沿線其他路口也將進行改善。

局長張淑娟表示，今年將延續去年易肇事路口會勘，持續與警察局交通大隊及相關單位合作，預計改善20處易肇事路口。此外，交通局也將爭取中央易肇事路口經費補助，研議設置號誌的可行性。

這20處為5年內重現性嚴重交通事故，另外包含三民區十全一路／自由一路、左營區自由二路／明誠一路、苓雅區三多二路／凱旋二路、前鎮區凱旋四路／中山三路、前鎮區中山四路／鎮海路、岡山區河堤路一段／聖森路、苓雅區三多一路／中正一路、美濃區泰安路／中山路一段、三民區中庸街／九如三路、苓雅區中正二路／五福一路、三民區九如三路／中峰街、苓雅區五福一路／民權一路、大社區光華路45巷／保舍甲路、前鎮區凱旋四路、瑞田街、楠梓區加昌路／瑞屏路、阿蓮區無名路／瑞屏路、三民區大豐二路／大順二路、三民區建武路／九如一路／大順二路、橋頭區橋南路／球場路，將會針對路口各別診斷，依事故原因及型態進行標誌、標線及號誌調整。