Netflix推出南韓紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭發攝理教教主鄭明析在台灣等多地性侵女教徒的惡行，一名接觸攝理教3年的男網友表示，攝理教傳達鄭明析勸善的理念，讓他深信不疑，看了紀錄片才發現，鄭明析把這些話語用來誘騙女信徒發生關係，讓他崩潰，原來尊敬的「老師」原來是禽獸，但他說這些年受到教會裡的朋友幫忙，讓他離不開，「他們真的都很善良，我該怎麼辦？」

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，接觸攝理教近3年，看紀錄片才知道讓他尊敬的鄭明析是禽獸。他看片中受害人葉萱提供的錄音檔，聽到鄭明析說「妳的屁股真大」、「我高潮了50次」等不堪入耳的話，瞬間傻眼，「這絕對是鄭明析的聲音，我聽過無數次」。

原PO表示，雖然他沒有這麼崇拜鄭明析，但鄭明析傳授勸善的理念卻讓他深信不疑，甚至把這些話帶到生活中，他萬萬沒想到這些理念，竟變成鄭明析拿來誘騙女信徒上床的話術，再看看葉萱哭訴自己如何被鄭明析猥褻，「我腦袋一片空白，感到五雷轟頂，看完整個紀錄片後信仰已崩塌一半。」

最令原PO痛心的是，他和家人沒有住在一起，確診新冠肺炎是教會裡的朋友替他送藥、出車禍陪他挑新車、不吝嗇跟他分享職場經驗，甚至替他寫推薦信，「他們真的都很善良，善良的一群人卻信奉惡魔一樣的鄭明析，我該怎麼辦？」

貼文曝光，網友紛紛提醒他，「絕對要趕快抽離，不要再想著進去得到什麼好處了」、「覺得你很棒，肯認清現實，肯相信影片的真實性」、「即使沒有參與性侵，繼續待在教裡享受資源人脈也是助長罪犯的壯大，讓他有力量繼續誘騙女學生」、「在你得到你的好處之前，搞不好攝理教就要你先犧牲了，趕快離開吧」。