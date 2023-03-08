HBL高中籃球聯賽總決賽將於週六（11日）開打，台北小巨蛋門票於開放索票後1小時內一搶而空，可見HBL賽事魅力強勁無法擋。中華電信MOD、Hami Video將全程轉播男、女子組共計159場全賽事（包含明星賽），Hami Video更是HBL有史以來首次的網路獨家轉播平台。

中華電信表示，為了回應球迷熱情，Hami Video「HBLTV」提供全賽事免登入、隨身看的免費收視回饋，中華電信MOD「高中籃球」專區亦同步提供總決賽轉播、七天回看、VOD回顧及賽程戰績等一站式便捷服務，不論在家欣賞球賽或行動收視，讓球迷輕鬆掌握所有賽事動態。

Hami Video「HBLTV」不僅提供完整賽事免費收視，亦將在總決賽後於3月18日網路獨家轉播HBL明星賽。此外，WBC世界棒球經典賽亦將在今天（8日)開打，現在於Hami Video平台訂購運動館60天優惠價199元，即可收視中華電信全網獨家WBC棒球經典賽47場全賽事、體驗4D多視角等創新服務，並同步享有HBL總決賽最佳畫質轉播與無播前廣告觀賽享受。