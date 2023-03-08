新聞媒體議價受到媒體關注，Google今天宣布推出「台灣新聞數位共榮基金」，未來三年內將挹注新台幣三億元協助新聞產業。數位部表示，樂見Google 提出數位轉型共榮方案，也盼望其他大型平台也能跟進。數位部長唐鳳則透漏，Meta也有在研擬相關方案。

Google今日表示，聚焦協助台灣產業提升數位韌性，推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，未來三年內將挹注新台幣三億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，支持新聞產業的轉型發展和永續。Google也指出，「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，每週四都能在開放的辦公時間，向數位經濟暨產業發展協會報名、提案。

對於該筆基金是否與媒體分潤期待有落差？唐鳳8日在立法院受訪時表示，對數位平台來說，提供本來就有提供的服務是比較容易調度的資源，而分潤是屬於澳洲模式，是另外一種資源，要分階段，不是說調度現在的資源以後就沒有其他的，認為沒有排除性。

對於Meta是否也要提相關方案？唐鳳說他知道有在研擬，但甚麼時候提要問Meta。

數位部則表示，樂見 Google 提出數位轉型共榮方案，數位部也支持新聞有價，同時盼望其他大型跨境數位平臺跟進仿效。次長李懷仁說，新聞產業的蓬勃與健全是民主發展重要的基石。當新聞產業遇到數位衝擊與轉型的關鍵時刻，不是只有零和的競爭，亦能透過公私協力、跨產業共同合作，共存共榮。

數位部很高興在完成第一輪談話後，Google展現誠意傾聽新聞產業夥伴的聲音，設立基金，展現對話的初步成果，也期待Google跟新聞產業雙方能夠在後續對話中，凝聚更多共識，進而推動更多合作，讓臺灣成為資訊更加通暢、優質多元的民主社會。

數位部指出，行政院跨部會小組即將啟動新一輪新聞業和數位平臺間的共榮對話，以進一步推動平臺、新聞共榮，也鼓勵包含Google 的大型跨境數位平臺繼續深化與支持臺灣新聞產業之間的合作，以對臺灣新聞業及整體民主發展帶來正面助益。