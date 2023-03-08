花季期間嘉義林管處安排巡護隊成員執行友善驅離勤務。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家森林遊樂區內臺灣獼猴數量有逐漸增加趨勢，造成搶食等人猴衝突事件發生。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山在地成員實際操作獼猴驅離工具。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義林管處於園區內利用宣導立牌及手拿牌呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」獼猴，防範人猴衝突。（嘉義林管處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

近年阿里山國家森林遊樂區裡的台灣獼猴數量有逐漸增加趨勢，甚至發生零星人猴衝突事件，經林務局嘉義林區管理處調查，目前園區內約有80隻獼猴棲息，以沼平猴群約40隻最多，為此嘉義林管處特別成立「人猴衝突巡護隊」，將在阿里山花季展開密集巡邏，如發現獼猴過於親近遊客或或偷吃櫻花花苞，就會使用動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍加以驅趕。

阿里山遊樂區的台灣獼猴數愈來愈多，去年就曾發生獼猴搶奪遊客麵包事件，加上獼猴會吃櫻花花苞，還會在樹上跳來跳去、折斷樹枝，為正視獼猴侵擾問題，嘉義林管處自2022年10月起輔導嘉義縣阿里山生態旅遊協會執行阿里山國家森林遊樂區內的獼猴監測調查，採每周兩天固定調查及隨機目擊回報方式來累積監測資料，初步調查顯示，園區內約有80隻獼猴棲息，包含沼平猴群約40隻、祝山猴群約20隻，另群外猴、孤猴約20隻，並記錄到8筆搶食及10筆威嚇行為。

觀察也發現，相較於祝山猴群及群外猴展現不怕人的行為，沼平猴群較機警、怕人，當人靠近會發出警戒聲，並快速躲避遠離，獼猴分布調查亦顯示，阿里山森林遊樂區全區皆為獼猴潛在活動範圍，以沼平公園、香林服務區、木蘭園、祝山為活動熱區。

嘉義林管處為防範人猴衝突，已辦理多場次教育訓練，安排專家學者授課，邀集該處同仁、國家森林志工、阿里山生態旅遊協會、在地居民參與，並採購6組低動能的防治驅離工具，包含動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍，嚴謹培訓在地成員操作驅離工具，成立「人猴衝突巡護隊」，欲透過負面制約，嚇阻獼猴接近遊憩熱點，強調所使用的驅離工具沒有殺傷力，但會讓獼猴產生疼痛感，是目前公認有效又兼具人道的驅離方法。

嘉義林管處說，花季期間除安排巡護隊成員執行友善驅離勤務，也會安排國家森林志工進行獼猴保育宣導，呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，避免使用塑膠袋攜帶食物或讓食物外露，如發生人猴衝突應即時通報阿里山工作站，避免擅自驅離獼猴。

另遊樂區內亦增設宣導牌誌，透過多管齊下的防治措施，期望能減少人猴衝突，維護當地居民及遊客的公共安全，建立適宜的阿里山國家森林遊樂區人猴共處模式。