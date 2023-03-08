52歲女星范文芳1994年以模特兒身分出道，靠著電視劇《美夢成真》闖出名號，有著「新加坡第一美人」的封號，演藝版圖橫跨影視歌，在新加坡演藝圈有著崇高地位。熱愛分享生活的范文芳常常曬出照片，近況也隨之曝光。

範文芳是新加坡當年第一美女紅星，她和老公李銘順合作了《神鵰俠侶》《一路風塵》《白蛇與青蛇》《星鎖》《大喜事》等熱門影視劇，也是當時最火的銀幕情侶。兩人也因戲結緣，順利走入婚姻的殿堂，如今兩人都年過半百，依舊是娛樂圈中的模範夫妻，惹人羨慕。

當年，剛剛進入娛樂圈的范文芳，就認識了初戀男友陳靖諧，這位高富帥身價過億男友跟范文芳相戀11年，卻夭折於陳靖諧的一次出軌，當時范文芳去外地拍戲，寂寞難耐的陳靖諧，在空窗期找了別的女人做替代品，沒想到這件事情被范文芳知道了，這讓她大為惱火。於是，她當機立斷主動提出了分手。

52歲的范文芳依舊保持很好，與老公李銘順感情深厚。(圖/范文芳 微博)

如今，她與李銘順過得恩愛，不僅常常曬出夫妻兩人合照，也經常曬出獨照，大秀火辣身材，但最令人印象深刻的是，與年輕時相比，她如出一轍的容貌，可看出臉上幾乎沒有歲月的痕跡，被網友盛讚不愧是新加坡第一美人。