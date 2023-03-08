立委鄭麗文質疑，教育部要學校將16歲以上學生造冊資料傳上雲端給國防部使用，是為了因應戰爭。（林志成攝）

國防部日前預告修正《全民防衛動員法》，其中要將16歲以上學生造冊，這引起家長恐慌，認為政府要將他們的孩子送上戰場。教育部長潘文忠表示，已請學校暫停將學生造冊資料傳上雲端，他也保證「永遠不會有讓學生上戰場這件事」。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，立委鄭麗文質詢指出，過去學校依《民防法》對學生造冊，資料是留在學校裡面，但這次配合《全民防衛動員法》修正，學生造冊資料傳上雲端是要給國防部使用，如果不是為了因應戰爭，為何要有這樣的改變？

潘文忠表示，現行《民防法》就有學生防護團編組的規定，而且已經實施20多年，過去都是以書面造冊方式進行，這次因應國防部修正《全民防衛動員法》，只是將原本的學生造冊改為數位化方式進行而已。

潘文忠說，因為各界有疑義，教育部最近行文給各縣市函知各級學校，暫停資料傳送雲端的作法，但要持續進行學校防護團編組訓練，因為這些對學生來講是重要訓練。他強調，「永遠不會有讓學生上戰場這件事」。

此外，民國94年以後出生役男義務役將改為1年，他們如何在讀大學時也可以兼顧服役？教育部從今年初開始，已積極與五大校院協進會及學生代表溝通，希望找出一種模式，讓大學生可以選擇在學期間能服役。

大學認為，現在學生要提前畢業，除了要修滿畢業學生，還要特別優秀才可以。他們建議由大學自行修改學則，只要學生修完畢業學分，就可以取得畢業證書，然後去服役，這樣他們可以在4年內同時間顧客業及完成服役。

台灣學生聯合會等學生團體則建議，希望寒暑修、跨部或跨校課程選課修課資格放寬，學分認定之依據與認定標準更寬鬆，讓學生得以彈性安排課程，以期加速或配合個人修業安排。

潘文忠表示，大學在學生兼顧服役政策，除了要考慮學生學業，也要兼顧校務發展，及考慮到科系間的差異性，教育部預計6月底提出具體辦法，讓學校可因應修正學則。