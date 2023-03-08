眾所期待的WBC世界棒球經典賽8日在台中洲際棒球場正式開打，中華隊將先後對決巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴等隊伍，全力爭取晉級日本東京複賽的門票，高市府運發局也公布將於3月10日到12日在高雄市苓雅運動中心中庭舉辦「戶外直播場」，邀民眾一同到場集氣，為中華猛將加油。

隨著經典賽來臨，各地紛紛宣布舉辦「直播派對」，讓無法買票進場的球迷，也可以跟大家聚集在一起為中華隊吶喊、加油，但高雄卻遲遲沒有宣布「直播派對」的時間與地點，讓許多球迷在網路上頻頻敲碗，高市府運發局也在經典賽開打前夕公布戶外直播的相關資訊。

高市府運發局表示，有許多高雄球迷想要觀賞中華隊賽事，並與其他球迷一同吶喊、應援，卻苦無2023世界棒球經典賽入場門票，因此不斷敲碗，希望舉辦直播派對，他們將於3月10日到12日在高雄市苓雅運動中心中庭LIVE直播中華隊賽事，且戶外空間開放飲食，邀請大家齊心吶喊，為中華隊加油。