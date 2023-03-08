國民黨立委陳玉珍今在內政委員會質詢時詢問內政部長林右昌，「你有打擊犯罪的決心嗎？」林右昌回應，「當然，警政署一直以來的工作」。（摘自立法院直播）

竹聯幫明仁會多次被警政署長黃明昭點名掃蕩，痛批猶如治安毒瘤，昨日晚間卻在大直萬豪酒店舉辦春酒晚會，國民黨立委陳玉珍今在內政委員會質詢時詢問內政部長林右昌，「你有打擊犯罪的決心嗎？」林右昌回應，「當然，警政署一直以來的工作」。陳玉珍怒嗆，「黑道在五星級飯店高調辦春酒，內政部長裝死中？」

陳玉珍指出，黑道幫派份子昨日晚間在五星級酒店辦春酒，而警察同仁卻只能站在外面吹冷風；對此，林右昌說，昨天第一時間台北市警察局分局長都有採取行動；陳玉珍批評，這種畫面老百姓看了會怎麼想？這種畫面年輕人看了會怎麼想？誰要當警察，大家當黑道就好。林右昌停頓了5秒，把麥克風推給黃明昭，他表示，謝謝委員，警察對黑道幫派絕對是零容忍。

陳玉珍怒批，看到畫面是香車美人，黑道高調辦春酒，他們的金流來源是什麼？林右昌回應，第一時間警察人員就有嚇阻，全力支持警政署；陳玉珍接著說，他們一定有很大的經濟實力，可能是詐騙或販賣毒品，詐騙集團猖獗，所以希望部長要宣誓，否則會看到報導寫「內政部長裝死中？」

林右昌否認表示，「不是這樣，這不是宣誓而是行動，要有具體的行動」；陳玉珍批評，不只是這件事情，百姓看不下去，影響太大，很肯定黃署長，但看到這個新聞實在看不下去，要有作為。

林右昌指出，一上任就指示黃署長；陳玉珍隨即怒嗆，你一上任就看到這個新聞，以前沒看到這個新聞，這麼大張旗鼓；林右昌說，「其實以前很多」；陳玉珍酸，「所以應該習以為常？」，不能讓黑道這麼囂張；林右昌指出，剛剛委員說第一時間分局長就處理。

陳玉珍接著問，「配合的飯店業者，內政部沒有相關任何的辦法嗎？」她批評，飯店業者可以配合黑道，警察好像手無寸鐵，讓黑幫份子予取於求，她呼籲，內政部應該有人力處理這件事。