為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務業務資訊，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題包含「富櫃200」、「半導體」、「資安應用」、「民生經濟」、「精緻生活」及「SAAS與電子」等。

櫃買中心表示，此系列業績發表會與會公司包括：元太(8069)、長科*(6548)、宜鼎(5289)、精測(6510)、大樹(6469)、保瑞(6472)、環球晶(6488)、中美晶(5483)、信驊(5274)、力旺(3529)、安碁資訊(6690)、是方(6561)、元大期(6023)、興采(4433)、智基(6294)、家登(3680)、盛弘(8403)、新麥(1580)、德麥(1264)、杏一(4175)、大車隊(2640)、91APP*-KY(6741)、晶焱(6411)及同致(3552)等，共邀請24家上櫃公司參與，與會上櫃公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問。