今天是38婦女節，民進黨台北市議員林延鳳今指出，市長蔣萬安作為性別平等委員會主委，上任至今竟連一次會議都沒召開，且並未在府外委員2月底卸任前夕，即時辦理遴選事宜，造成3月已換屆卻無府外委員的「真空」狀態，讓該機制目前無法發揮作用、形同虛設，質疑是蔣萬安繼小內閣女性比例達3分之1政見跳票後，再次忽視女性平權議題，呼籲蔣市府應儘速令相關機制重回正軌。台北市性別平等辦公室，北市性平會會議頻率已高於中央與各縣市，居全國之冠。

林延鳳今天質疑，蔣萬安性平光說不做，性平會職掌為推動法令、檢視政策，特別是關於女性權益與消除性別歧視之議題，都能讓專家學者或民間團體代表，與11個局處首長直接溝通，但蔣萬安上任後，讓該會形同「空轉」，不僅無視過往性平會在委員任滿前夕召開會議之前例，而過慢辦理新任府外委員遴選，更讓該會面臨「空窗」。

林延鳳也批，由於蔣萬安用人之性別比例失衡，讓性平會府內委員僅有副市長林奕華、社會局長姚淑文為女性，形同由「男性官僚主導」的性平會，而蔣萬安又未給這群男性首長，在第一時間透過府內正常機制，接受性平觀念交流與建言之機會，恐造成施政上陷入迷思或偏誤。

林延鳳認為，光論女性就業議題便包羅萬象，如去年度北市女性失業率全年平均達3.8％，超越男性3.5％，僅次於台中市之3.9％，其上半年更一度達4.2％，超越男性3.2％整整1％，可見台北女性擺脫失業所面臨挑戰甚大；又論友善職場，自2020年市府所開辦之「職場性別平等認證」，扣除掉參與認證但未通過之北市府環保局、警察局與人事處，全北市23.5萬間事業單位，3年來竟僅有69間公司行號願意接受評核，占比約0.029％，代表其宣傳與誘因極為缺乏。

她進一步質疑，反觀去年度北市職場性騷擾僅有21件申訴，創近4年新低，究竟是因為性別意識提升，亦或是基於各種因素導致「黑數」過多，如無專家與倡議者提供第一手觀察，無法跳脫政策盲點，又怎會改善？

林延鳳呼籲，蔣萬安社福政策也不能僅止於「補助」，應多善用既有制度與公權力改善女性處境，並就減緩女性失業問題、促進友善職場做出具體承諾，當務之急，便是趕緊完成性平會府外委員遴選，並廣納建言後提出解方，否則空有「帥哥市長」，台北女人依舊難以幸福。

台北市性別平等辦公室表示，北市性別平等委員會屬諮詢性委員會，依設置要點每年召開4次大會，會議頻率已高於中央與各縣市，居全國之冠；由於第13屆委員任期於2月28日屆滿，刻正進行新屆期的簽報程序，預計3月底前會公布新委員名單，4月召開會前會，5月召開第一次大會，遴選作業期程較於往年並無延誤。

台北市性別平等辦公強調，市府團隊與民間專家學者保持良好互動，並隨時可以進行諮詢，3月6日起台北市政府在紐約聯合國舉辦的婦女組織周邊論壇，就是由委員和市府團隊一起合作；此外，各機關各有性別平等專案小組，也是公私協力機制，2月至今陸續召開，成果豐碩，性平業務並未受到委員改選影響。