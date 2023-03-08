大陸央視新聞報導，中國大陸消費者協會8日發布《2022年個人資訊保護領域消費者權益保護報告》。透過調查監督、警示、約談、揭露批評等方式保護消費者個人資訊。特別是2014年以來，江蘇、廣東、重慶等地消協組織針對侵害消費者個人資訊權益的行為提起公益訴訟，積極打造消費者個人資訊保護有效手段。

《報告》顯示，中國對個人資訊保護的立法構建經歷了由刑事規制到民事規制、由原則性規定到具體規則的發展過程。目前，中國已經形成了以《民法典》為基礎，以《個人資訊保護法》為核心，以《消費者權益保護法》《網路安全法》《電子商務法》《數據安全法》為重要組成部分的個人資訊保護法律體系。近年來，網信、公安、文旅、工信、市場監管等部門通過開展「淨網行動」「清朗行動」、國家網路安全宣傳周、App安全認證等行動與活動，嚴厲打擊侵害消費者個人資訊權益的行為，為營造良好消費環境作出了貢獻。

《報告》指出，2022年中國顯著提升了消費者個人資訊保護力度：在立法保護方面，推出了《關於構建數據基礎制度 更好發揮數據要素作用的意見》《互聯網資訊服務深度合成管理規定》《個人資訊出境標準合同規定》《移動互聯網應用程式資訊服務管理規定》等政策規定。

在司法保護方面，大陸最高人民法院發布了有關消費者個人資訊保護的指導案例，各級人民法院審理了大量相關的民、刑事案件；檢察機關提起多件涉及個人資訊保護的公益訴訟。

在行政保護方面，延續統一管理、分工負責體制，各行政機關積極履職，嚴格執法，整治各類侵害消費者個人資訊權益的違法行為，打擊圍繞消費者個人資訊形成的黑色產業鏈。2022年，大陸全國公安機關深入推進「淨網2022」專項行動，截至年底共偵辦案件8.3萬起；2022年6月，大陸市場監管總局、國家網信辦發布《關於開展數據安全管理認證工作的公告》，進一步推進網路數據安全保護認證工作；工信部共發布《關於侵害用戶權益行為的App通報》5批，並敦促相關企業完成整改要求。

在社會保護方面，中國消費者協會和各地消協組織高度重視消費者個人資訊保護工作，通過專項行動、公益訴訟、消費警示、約談經營者等多種方式加以推進。

《報告》指出，當前侵害消費者個人資訊權益問題仍需引起社會各方高度重視，其問題主要表現在違反處理的必要性原則、違反個人資訊處理品質原則、違反「告知-同意」規則、侵害個人資訊權益的損害賠償範圍有待確定等方面。

《報告》從強化消費者權益保護角度提出四點建議：一是再次啟動大陸《消費者權益保護法》修訂，完善消費者個人資訊保護法律制度。，以回應中共二十大對「加快建設網路強國、數位中國，加強個人資訊保護」的要求。

二是總結司法經驗，針對責任界定、損害賠償等爭議問題及時出台配套司法解釋，對法律的適用進行統一指導，推廣公益訴訟保護方式，鼓勵可以提起消費者個人資訊保護訴訟的主體積極提起公益訴訟，從而在更大的規模上規範消費者個人資訊處理行為，提高司法保護水準。

三是加強行政治理，懲治侵害消費者個人資訊權益的違法行為。

四是強化社會共治，積極發揮消協組織作用，持續加強消費教育，提升消費者的自我保護能力，督促行業企業自律自治，共建消費者個人資訊保護社會共治體系。