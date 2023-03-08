兒童節近來，為搶攻孩童萌商機，85度C推出四款兒童節「萌蛋糕」，有小朋友最愛的太空漫遊、海洋奇緣、泰迪寶寶和柴犬狗狗，造型活潑可愛選擇多。3月9日起到4月5日期間間，85 APP註冊會員只要買任一款指定兒童節系列蛋糕，結帳時報會員電話，即可抽埔心牧場門票共20名，消費越多次中獎機會越大，另外還有FB官方粉絲團舉辦的兒童節蛋糕著色比賽投稿，得獎者最高獎金2500元現金禮物卡。

85度C今年的兒童節蛋糕，有兩款6吋蛋糕，「太空漫遊」售價470元，蛋糕主體是口感細密、苦甜交錯的沙哈蛋糕，上頭有酷炫的太空人和外星人降落，內層是濃郁滑順的香草巧克力慕斯，和咖啡蘭姆糖酒水，保證一口接一口停不下來！另一款是「海洋奇緣」售價460元，可愛的海豚在蛋糕上悠游，夾層裡的檸檬醬是嚴選比利時愛迪亞檸檬餡，標榜「酸V、酸V」的滋味像初戀。

另二款切片蛋糕，分別是「泰迪寶寶」售價75元，超萌熊寶寶坐在蛋糕上，嚴選頂級比利時巧克力以及進口動物性鮮奶油融於香草白巧克力慕斯中，草莓慕斯添加法國BOIRON保虹草莓果泥，以酸甜風味吸引食客。「天生我柴」售價67元，慵懶的柴柴趴在蛋糕上超卡哇伊！巧克力慕斯嚴選添加頂級比利時巧克力，中間內餡以香濃卡士達餡及浪漫的玫瑰花瓣醬填滿，香氣十足不膩口。

3月9日到4月5日之間，85 APP註冊員只要購買任一款指定兒童節系列蛋糕，結帳時報會員電話，即可參加抽獎，總共會抽出20名會員，每人可獲得四張埔心牧場門票，消費一筆就有一次抽獎機會，買越多中獎機率越高。今年還有兒童節蛋糕著色比賽，到FB官方粉絲團線上下載稿件參加比賽，將選出冠軍（一名）現金禮物卡2,500元，亞軍（一名）現金禮物卡1,500元，季軍（一名）現金禮物卡500元，還有十名佳作分別獲得100元禮物卡一張，有吃有玩還有禮物卡，千萬別錯過！比賽辦法詳情請參閱85度CFB官方粉絲團。