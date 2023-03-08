中國人民銀行（大陸央行）上海總部副主任兼上海分行行長金鵬輝表示，要加大跨境人民幣便利化推進力度，推動人民幣跨境使用，全面落實跨境貿易投資人民幣資金結算便利化各項措施，大力推進重點領域、重點地區和重點企業在外經貿活動中使用人民幣結算。

金鵬輝接受《上海證券報》訪問時指出，下一步要以市場驅動、企業自主選擇為基礎，有序推進人民幣國際化，推動更高水平金融市場雙向開放，促進人民幣在岸、離岸市場良性循環。

他表示，要引導商業銀行為外經貿企業提供適配的跨境金融服務。在本幣優先原則下，更好地滿足企業跨境投融資需求，協助企業避險降成本。充分利用自由貿易帳戶的自由兌換功能，推動其成為金融服務「走出去」經濟和非居民的重要載體。

數據顯示，去年，經常項下跨境人民幣結算金額達到10兆元人民幣。金鵬輝認為，人民幣國際化在廣度和深度上還有很大提升空間，目前大陸國內債市和股市中的外資佔比僅為3％至5％，相對於國內金融市場體量和境外投資者需求還有很大上升空間。

他說，要進一步夯實人民幣跨境使用的基礎制度安排，滿足實體部門的人民幣使用需求。同時，要持續完善本外幣一體化的跨境資本流動宏觀審慎管理框架，建立健全跨境資本流動監測、評估和預警體系，牢牢守住不發生系統性風險的底線。