監察院前院長王建煊今宣布以無黨籍身分參選明年總統大選，並宣示若當選總統，要在就職兩年內，2025年就讓海峽兩岸和平統一。王表示，他要用和平統一爭取2300萬人最大權益，否則等對岸動武統，「連放屁都沒有時間放」，還講民主。

不過王建煊也坦言，選得上當然很好，若選不上，他也已經盡心盡力，結果交給上帝。

王建煊表示，他不是想當總統，這時候才跳出來只是因為看到台灣一直向下沉淪，兩岸關係壞到已經要打仗了，一打台灣就完蛋了；台灣現在最需要的是與大陸和平統一，對兩岸與世界都好。

王建煊也批，國民黨九二共識講幾十年，還能講一百年？「九二共識、一邊一國」不跟獨立一樣？把大陸當笨蛋，大陸時間到就幹你；民進黨一直要獨立，沒有和平統一聲音，大陸看清楚後有能力打你一巴掌統一，到那天別說還要民主自由。

王建煊表示，若當選總統，上任第一年就立即組特別小組，納入各個黨派的人，讓人民心中的話都能講出來，但不來就算了；也會有個領導，馬上與大陸談判，雙方提出條件來談，談的結果讓人民都知道，經整理人民反映後再第二次談判。

王建煊說，談判有給有拿，不能老子就是要這樣就沒有了；預期兩岸談判會議一年會反覆開好幾次，相信之後就大概差不多會有版本，第二年就可以開始簽約，完成統一，兩年就搞定；估計只要同意一個中國，其他都可以照台灣的要求。

王建煊認為，和平統一就可要到很多東西，像是台灣民主政治與媒體自由，很重要的生活方式再其中提出來得到保證，但若是被以武統打敗，那就是天塌下來，「你跪在地方像小狗一樣」，「連放屁都沒有時間放」，怎麼跟對岸講民主自由。

王建煊表示，中華民國是大哥，中華人民共和國、共產黨是小弟，可是今天小弟的發展比大哥好好多，既然是一家人，小弟發展好，應該來照顧大哥；兩岸和平、關係好，台灣經濟會發達。

王建煊自嘲，他是外省豬，但念茲在茲台灣2300萬人民，若有一天台灣有三長兩短，他也絕對對得起台灣人民，現在跳出來就是覺得台灣要完蛋了；主張兩岸和平統一救台灣，若像現在這樣搞下去、抱美國大腿，發生意外台灣就完蛋了。

王建煊也認為，國外與台灣專家，都說幾年內就會統一，大概兩年，因為對岸的力量夠了，蔡英文總統的兩岸路線走不通。王也質疑，美國就很奇怪，要賣很多武器給台灣，規模達台幣1萬億元，要台灣把錢送給美國，還要謝謝美國。