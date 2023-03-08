台北市長蔣萬安上任之後，承諾會盡力一年內讓大巨蛋完工啟用，台北市副市長李四川今(8)日在臉書PO出大巨蛋煙控性能現場試驗的照片，並表示將朝7月底前取得使照的目標努力，讓台北市儘快有一個室內棒球場。該文也讓許多棒球迷充滿期待，並表示真的很需要大巨蛋。

李四川今日在臉書指出，前幾天他雖然在日本，但市府同仁還是把大巨蛋施工狀況告訴她，讓他能隨時掌握大巨蛋每天的工作進度。李四川說蔣萬安緊盯大巨蛋的進度，遠雄公司自接到內政部的許可函後，也全力趕工。

李四川PO出數張照片，並提及為取得使用執照，大巨蛋正在辦理煙控性能現場試驗，並透露蔣萬安也要求消防局依規定審查，確保安全。李四川表示，將朝7月底前取得使用執照的目標努力，讓台北市儘快有一個室內棒球場。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽今日開打，中華隊首戰將在今晚7點碰上巴拿馬，讓許多國人熱血沸騰！李四川該文一PO出，讓許多人高呼「希望早日能夠使用大巨蛋」、「祝福大巨蛋早日完工」、「真的很需要大巨蛋，但是安全更重要，你們都辛苦了」、「川伯辛苦了，出國不忘關心大巨蛋」、「了不起的團隊」、「期待！太棒了」。