統一超商7-Eleven近期找知名網紅Joeman推出一系列聯名鮮食，引發網友討論，其中「草莓大福中沒有草莓」顛覆大家對草苺大福的認知，營養師高敏敏表示，該產品用較多的草莓香料加較少的草莓果泥替代整顆草莓，讓營養師比較卻步。

高敏敏近日在臉書分享Joeman聯名鮮食的營養成份及熱量排行，還分享試吃心得，「我全部都吃了，烏龍麵跟三明治好吃」，但草莓大福裡沒有整顆草莓，內餡用比較多的草莓香料和較少的草莓果泥，比較卻步。

高敏敏指出，Joeman聯名食品的熱量排行，排序方式是從成份多排到成份少，首先是8倍歐姆蛋蛋包飯，熱量714大卡，鈉含量1748mg，其次是咖哩雞排烏龍燴麵 468大卡，鈉含量1391mg、醬燒烤雞蛋三明治229大卡、鈉含量461mg，奢華海鮮丼飯糰熱量198大卡，鈉含量404mg。接著是草莓大福熱量182大卡，糖含量12.4g、抹茶拿鐵181.8大卡、糖含量29.2g，日式照燒雞拌飯飯糰熱量164大卡、鈉含量419mg。

高敏敏表示，想吃得健康建議選擇看得到食物原型的口味，像照燒三明治，再搭配蔬果、鮮奶或優格、優酪乳、沙拉，營養均衡。此外，鈉含量也是陷阱，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg、約6g的鹽，有高血壓的人更要注意。

對於草莓大福沒有草莓，Joeman 日前在YouTube表示，包裝上及開箱影片就有講沒有整顆草莓，造成部分消費者感受不好，虛心接受，但草莓季快過了來不及更改，決定3月下旬下架商品。