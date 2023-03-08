大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷昨天（3月7日）在全國人大會議上作了關於國務院機構改革方案的說明。改革方案一共涉及重新組建科學技術部、組建國家金融監督管理總局、深化地方金融監管體制改革、國家信訪局調整為國務院直屬機構、精減中央國家機關人員編制等13個方面的內容。中國人民大學公共管理學院教授毛壽龍今天在《環球時報》刊文解析，改革方案體現了中國不斷完善政府職能體系和政府治理水平建設，將有助於提升政府機構和職能的匹配度以及行政效率。

文章稱，自改革開放以來，中國基本上每5年會進行一次大陸國務院機構改革，通過機構調整理順過去一段時間經濟社會發展過程中出現的問題和矛盾，逐步建立和完善適應市場經濟體制的行政管理體制。因此，每次調整也被視為一次「窗口期」。根據中共二十大報告精神，要在前期改革基礎上，進一步釐清政府和市場、政府和社會關係，推動有效市場和有為政府更好結合。此次大陸國務院機構改革所展現的正是有效市場和有為政府更好結合的政府職能發展方向。

文章稱，從具體機構的變動上來看，這次大陸國務院機構改革共有以下五個特點：

首先，相比於有部級機構增減的「大動」，這一次並沒有新增減部級機構，從這個層面上來講屬於「微調」。 在部一層級，科技部變動比較大，但仍屬於部門之間職能畫分變動；在局一級，新組建國家金融監督管理總局、國家數據局，將國家信訪局調整為國務院直屬機構。沒有部級機構的增減，說明目前國務院26個部委的機構設置在運行上總體還是比較合理和高效的。

第二，基於過去一段時間內出現的問題和挑戰，科技和金融是相對變動比較大的兩個領域。由於長期堅持「科教興國」戰略，從計畫經濟時代以來一直到現在，科技部的職能是相對比較多的。此次調整中，將科技部在政策、規畫等方面的職能分類畫歸到農業農村部、發改委、生態部、衛健委、工信部等部門，將人才引進工作劃歸到人力資源與社會保障部，而加強科技部在推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理等方面的職能，這將有助於強化關鍵技術攻關能力，提升中國的自主創新水平。

而金融領域比較突出的問題在於，過去由於各地金融機構比較分散、監管不夠有力等原因導致出現一些比較大的金融風險，在這次改革中著重強調深化地方金融監管體制的改革，而且將中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構，全面落實監管責任，加快建立全方位、多層次、立體化監管體系。

第三，進一步理順中央和地方的關係，合理畫分中央和地方事權，更好發揮中央和地方兩個積極性。這一點在金融領域體現得比較突出，過去地方也有一些相關的金融辦或者金融監督機構，此次機構改革中進一步強化垂直管理，強化金融作為宏觀經濟管理的國家職能，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制。

第四，適應社會經濟發展中出現的新形勢新問題。鑒於數位經濟的快速發展，與數據相關的一系列基礎制度建設、開發利用日益成為一個重要問題，組建國家數據局從機構設置上為政府發揮在數位經濟治理方面的職能提供了基礎。而完善老齡工作體制則體現了適應人口變化新形勢，老齡工作不僅僅是醫療領域的問題，相關職能調整到民政部有助於利用民政部的綜合優勢統籌解決養老這一社會問題。

第五，注重民生問題、健全基本公共服務體系。一方面將國家信訪局調整為國務院直屬機構，加強和改進信訪工作，更好維護人民根本利益。另一方面，將農村社會事業和公共服務發展等職責畫入農業農村部，並對全大陸脫貧攻堅目標任務完成後的過渡期內的相關工作作出明確安排，有助於更好實現鄉村振興、建設農業強國。

文章總結，總體而言，大陸國務院機構改革一直是堅持在穩定的基礎上推進改革，循序漸進，而且在市場經濟體制初步建設和完善的基礎上逐步適應高質量發展的要求。應該說，政府的機構設置、職能運作和行為模式都在朝著提升行政效率的方向發展，此次改革隨著進一步理順政府和市場、政府和社會三方面的關係，有望進一步提高行政效率和公信力。